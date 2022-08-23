Почему это действительно важное открытие

Изучение процесса регулирования массы звезд может помочь наконец разгадать тайну того, почему звезды, рождающиеся в радикально разных условиях во Вселенной в течение миллиардов лет, имеют одинаковую массу. Эта головоломка десятилетиями смущала ученых.

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Моделирование является результатом проекта STARFORGE, основанного астрофизиками из ряда учреждений. Выводы были обнаружены в 3D-симуляции звездообразования с наивысшим разрешением, которое когда-либо создавалось. Она показала, что рождение звезд является процессом, регулируемым самостоятельно с обратной связью от звезд – именно это определяет диапазоны масс.

Кроме помощи астрофизикам в моделировании распределения массы звезд – также известного как начальная функция массы (IMF) – эти открытия могут иметь важные последствия для понимания жизненных процессов звезд и эволюции галактик.

Понимание начальной функции звездной массы является столь важной проблемой, потому что она влияет на астрофизику по всем направлениям – от ближайших планет до далеких галактик. Это потому, что звезды имеют относительно простую ДНК. Если вы знаете массу звезды, вы знаете большинство вещей о звезде: сколько света она излучает, сколько проживет и что с ней произойдет, когда она умрет,

– сказал астроном Клод-Андре Фоше-Жигер.

Исследователь также добавил, что распределение звездных масс имеет решающее значение для понимания того, могут ли планеты, вращающиеся вокруг звезд, потенциально поддерживать жизнь, а также как выглядят далекие галактики.

Как рождаются звезды

Звезды рождаются в областях космоса, заполненных гигантскими холодными облаками газа и пыли (так называемая звездная колыбель), когда гравитация вызывает образование плотных сгустков материала. Под действием гравитационных сил материя в этих сгустках падает внутрь, она сталкивается, производя тепло, помогающее родить новую звезду, или "протозвезду".

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Эти протозвезды окружены вращающимися дисками пыли и газа и такой диск способен образовывать планеты, как это произошло в нашей Солнечной системе примерно 4,6 миллиарда лет назад. Могут ли планеты, образующие этот протопланетный диск, поддерживать жизнь, отчасти зависит от массы их родительской звезды.

Это означает, что образование звезд и наше понимание этого являются ключевыми для выяснения того, может ли жизнь существовать где-нибудь во Вселенной и где следует сосредоточить этот поиск в будущем.

Ознакомиться подробнее с оригинальным исследованием можно в публикации Королевского астрономического сообщества.