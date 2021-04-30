Непосредственно сама комета Галлея пересекала границы Солнечной системы в 1986 году. В следующий раз она вернется лишь в 2061 году и тогда ее можно будет наблюдать снова, а пока Земля дрейфует через облака пыли и мусора, которые остались после ее предыдущего посещения.

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Эти маленькие кусочки космического детрита мы видим на небосклоне как метеориты, которые сгорают в верхних слоях атмосферы и тем самым образуют так называемые "падающие звезды".



Метеор из Эта-Акварид, замеченный над Грузией в 2012 году

Метеоритный поток Эта-Аквариды

Американское метеоритное сообщество (AMS) предсказывает, что в течение последних недель периода, поток может состоять из 10-30 метеоров в час, что является рекордом за последние годы. Согласно данным из Википедии, период метеорного потока Эта-Аквариды приходится на промежуток между 19 апреля и 28 мая. А пик, когда лучше всего будут наблюдаться сгорающие метеоры, выпадает на утро 5 мая.

Особенно хорошо Аквариды смогут увидеть обитатели южного полушария Земли. Для людей на Северной части планеты этот поток тоже будет виден, но не такой яркий.