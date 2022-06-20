Рогозин заявляет о "злостной милитаризации космоса". По его мнению, ведущие операторы, занимающиеся оценкой, анализом и алгоритмами создания бесшовных высокодетальных снимков земной поверхности, работают преимущественно на Пентагон. Среди таких Lockheed Martin, Boeing и SpaceX. Таким образом, Пентагон использует не только свою собственную военную группировку спутников, но и подключает частные компании для сбора информации в режиме реального времени.

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Зловещий космос

Что интересно, целью такого сбора информации он называет ее передачу Украине, чтобы та "наводила ракеты".

И Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, также частные, как и SpaceX [...] сегодня все они подключены для решения одной конкретной задачи – обеспечить сбор информации в режиме реального времени как визуальной – через инфракрасные радиолокационные аппараты, так и через обычное наблюдение, чтобы обеспечить в облаке возможность для Вооруженных сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня,

– врет Дмитрий Рогозин.

По словам главы российского космического агентства, космонавтика стран Запада "повернулась в сторону войны", но российские спутники тоже способны наблюдать за территорией Украины, которая "уничтожается украинскими националистами". Однако рашист утверждает, что космические аппараты настолько мирные, что этого не делают, потому что заняты строительством космодрома "Восточный".

Конечно, верить словам одного из ближайших соратников Путина – все равно, что верить самому Путину. Маловероятно, что Россия не использовала бы все доступные методы разведки, включая спутники.

Напомним, ранее в "Роскосмосе" заявили, что готовы забрать под свое управление несколько украинских предприятий, производство которых имеет отношение к космической отрасли. Что интересно, в список желаний Рогозина попали предприятия, расположенные на свободных от российской оккупации территориях – в Киеве, Харькове и Днепре.