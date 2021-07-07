Звездные потоки: ученые узнали откуда взялись эти структуры вокруг Млечного Пути

Во Вселенной существует множество интересных природных образований: туманности, космические нити, карликовые галактики, рассеянные и шаровые скопления. О некоторых образованиях ученые знают достаточно много и понимают как они образовались. Но о других объектах они пока мало знают, чтобы быть уверенными в их эволюционных процессах.

Звездные потоки – это гигантские структуры, которые вращаются вокруг Галактики. Из названия понятно, что объект представляет собой множество звезд, которые разбросаны вдоль окологалактической орбиты. Астрономы полагают, что звездные потоки образовались из шаровидных звездных скоплений и карликовых галактик, ведь оба объекта выполняют роли спутников Млечного Пути. Но не понятен был процесс эволюции: как плотное шарообразное скопление превращается в удлиненный поток звезд?

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Шаровое звездное скопление М80 / Фото Wikipedia

Как образуются звездные потоки

Понять причину и эволюцию образования звездного потока помогло наблюдение за шарообразным звездным скоплением в процессе разрушения Паломар 5. Звездное скопление растянулось на длину 30 тысяч световых лет, образуя звездный поток.

Астрономы говорят, что в скоплении присутствует огромная популяция черных дыр. Из них около 100 штук расположены в центре скопления.

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Количество черных дыр примерно в три раза больше, чем ожидалось, исходя из количества звезд в скоплении, и это означает, что более 20% общей массы скопления составляют черные дыры,

– говорит автор исследования Марк Гилес.

В исследовании моделируют орбиты и эволюцию каждой звезды Паломар 5 от формирования скопления до его окончательного растворения. Исследователи меняли исходные свойства кластера до тех пор, пока не было найдено хорошее совпадение с данными наблюдений за потоком и кластером.

Команда обнаружила, что Паломар 5 сформировался с более низкой долей черных дыр, но звезды со временем покидали скопления эффективнее, чем черные дыры. Поэтому доля черных дыр постепенно увеличивалась по мере уменьшения количества звезд.

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Черные дыры динамично "раздували" скопление через гравитационное взаимодействие, что привело к еще большему количеству звезд, которые покидают скопления и образуют целый звездный поток.

Исследование показывает, что наличие большой популяции черных дыр могло быть обычным явлением во всех скоплениях, которые сформировали потоки. Возможно, это касается и карликовых галактик, которые тоже формировали звездные потоки.