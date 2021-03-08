На сайте космического телескопа Hubble (NASA / ESA Hubble Space Telescope) в рубрике "Изображение недели" обнародовали замечательный снимок структуры под названием AFGL 5180. Скопление звезд поражает необычной красотой.

Названный объект является скоплением звезд в созвездии Близнецов. Астрономы в шутку называют его звездным детским садом из-за за большого количества молодых звезд.

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Поразительное фото скопления AFGL 5180

В центральной части фото находится массивное светило в стадии образования. Оно является причиной формирования двух областей с газа и пыли, которые прекрасно видно в правой верхней и левой нижней частях изображения.



Звездное скопление AFGL 5180 / Фото NASA

Снимок, полученный с помощью прибора Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту обсерватории Habbl, завораживает. Эта камера позволяет захватывать изображение в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и средне ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.

Добавим, что в прошлом году Habbl отметил 30-летний юбилей. Запуск шаттла "Дискавери" STS-31 этой обсерваторией был осуществлен еще 24 апреля 1990 года. За время работы на орбите телескоп передал на Землю огромное количество впечатляющих снимков различных уголков Вселенной.