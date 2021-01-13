Фото дня: Звездная роза вокруг сверхмассивной черной дыры
Европейская Южная обсерватория (ESO, European Southern Observatory) показала снимок кольцеобразной вспышки звездообразования в ядре галактики. Объект назвали "космической розой".
Изображение получено с помощью приемника MUSE на очень большом телескопе (VLT). Специалисты изучали спиральную галактику NGC 1097, расположенную в созвездии печи на расстоянии примерно 45 миллионов световых лет от нас, говорится на сайте ESO.
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Что известно
В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра. Вокруг нее наблюдаются пыль и газ, которые как бы втягиваются в воронку.
Звездная роза вокруг сверхмассивной черной дыры / Фото ESO
В ходе этого процесса вещество, окружающее ядро галактики, разогревается и образует вокруг черной дыры аккреционный диск, излучая в окружающую область пространства огромное количество энергии,
– отмечает ESO.
В результате вся пыль, которая находится в этой области, разогревается, что провоцирует ускорение процессов звездообразования. Поэтому вокруг черной дыры формируется своеобразное звездное кольцо.
Размер космической "розы" составляет около 5 тысяч световых лет. Сама же галактика NGC 1097 простирается на десятки тысяч световых лет вокруг своего центра.
Спиральная галактика NGC 1097 / Фото ESO
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