Что ж, вполне может оказаться, что не только, например, Энцелад или Европа (у Юпитера) могут иметь океаны жидкой воды под своими поверхностями. Ученые присматриваются к небольшому спутнику Сатурна Мимасу, который иногда в шутку называют "Звездой смерти" за визуальное сходство с одноименной космической станцией из франшизы "Звездных войн".

Полезное на сайте Результаты конкурса ART The Frame – Samsung открывает в Украине таланты художников и фотографов

Мимас в объективе легендарного аппарата "Кассини" / Фото ESA

Океан под поверхностью

Идея в том, что Мимас может иметь океан под толщей поверхности – не нова. Например, в 2014 году появилась статья группы ученых, которые отстаивали эту идею, основываясь на информации об аномальных либрациях спутника. Однако скоро эта мысль подверглась обоснованной критике: специалисты говорили, что если бы там действительно существовал подповерхностный океан, то мы бы наблюдали растрескивания поверхности, как, например, у Энцелада или Европы.

Но в новом исследовании ученые утверждают, что появление растрескивания – не обязательно. Ученые говорят, что такая ситуация возможна при следующем сценарии: нагрев подповерхностных вод обеспечивается приливными силами, которые гасят вращающуюся энергию и она рассеивается в виде тепловой энергии. Это тепло и нагревает воду под толщей льда, не давая ей замерзнуть. Однако, отмечают авторы статьи, этой энергии должно быть не слишком много, чтобы толстый слой льда над гипотетическим океаном оставался целостным.

Согласно компьютерным моделированием, энергии как раз достаточно, чтобы нагреть океан глубоко под поверхностью и обеспечивать существованию корки льда, толщиной от 22,5 до 32 километров. Именно такая толщина ледяной поверхности обеспечивает отсутствие трещин, а наличие океана жидкой воды позволяет объяснить аномалии либрации. Конечно, для подтверждения теории необходимы дальнейшие исследования и, в идеале, – аппарат на орбите вокруг Сатурна.