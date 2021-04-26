Учитывая его размер и температуру, Бетельгейзе может быть идеальным местом для поиска аксионов, считают ученые. Эти гипотетические частицы массой в одну миллионную или миллиардную электрона, идеальные кандидаты на темную материю, загадочную субстанцию, масса которой намного превышает массу обычной материи, но наука все еще не может определить.

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Темная материя и аксионы

Казалось бы, будучи темной материей, аксионы не должны излучать свет. Однако по некоторым теориям есть небольшая вероятность, что фотоны могут становиться аксионами в присутствии сильного магнитного поля. Как раз такого, как центр звезды Бетельгейзе массой, которая в 20 раз превышает Солнце. Она может быть так называемой "фабрикой аксионов".

Если аксионы действительно возникают в таких условиях, у них должна быть возможность вырываться наружу и в большом количестве распространяться повсюду. Взаимодействуя с магнитным полем галактики Млечный Путь, эти частицы могут превращаться обратно в фотоны рентгеновского излучения электромагнитного спектра.

Почему Бетельгейзе может быть кузницей аксионов

Будучи старой звездой, Бетельгейзе находится на той стадии существования, когда она излучает не так много рентгеновских лучей, так что любые лучи этого спектра могут свидетельствовать о присутствии аксионов.

Справка. Бетельгейзе – яркая звезда в созвездии Ориона, находящаяся довольно близко от нас (в космологическом масштабе) на расстоянии 520 световых лет. В прошлом году ученые всего мира наблюдали за тем, как меняется яркость звезды, что навело некоторых из них на мысль, что эта звезда вот-вот станет сверхновой.

Ученые из MIT использовали космическую обсерваторию NuSTAR для поиска рентгеновских сигнатур, однако не обнаружили ничего, что выходило бы за рамки обычных астрофизических процессов. Это не значит, что гипотеза неверна. Но, как сообщили исследователи на конгрессе Американского физического общества, фотоны и аксионы как минимум в три раза реже взаимодействуют друг с другом, чем считалось ранее.

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Исследование аксионов и темной материи

Даже если бы астрономы увидели необычное количество рентгеновских лучей от Бетельгейзе, это не означало бы непременно, что аксионы действительно существуют. Ученым все еще пришлось бы исключить множество других объяснений, прежде чем они смогли бы признать в них темную материю.

Ученые из Дании наделили темную материю необычными магнитными свойствами. В таком виде она объясняет расширение Вселенной и при этом не требует существования темной энергии.