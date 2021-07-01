ZTE представила умную футболку YouCare: что она может
Источник:Gizmochina
Представлена умная футболка YouCare. Она умеет фиксировать несколько жизненно важных биомаркеров в организме и передавать их с помощью 5G.
YouCare изготовлена из текстильного материала, который не боится стирки. Футболка была полностью разработана в Италии. По словам создателей, футболка работает, определяя жизненно важные параметры здоровья с помощью незаметных полимерных датчиков.
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Как это работает
- Миниатюрный элемент управления записывает данные, которые преобразуются в цифровой формат.
- Затем эти данные отправляются на двунаправленную платформу, которая передает их на смартфон или умные часы.
- Данные также могут быть переданы на удаленное устройство для анализа.
Футболка позволяет проводить анализ дыхания, снимать электрокардиограмму, фиксировать потоотделение и мышечную активность, которые могут помочь идентифицировать различные состояния здоровья.
Умная футболка YouCare / Фото then24
Проект может значительно расширить доступ к медицинскому обслуживанию для широкого круга людей, а удаленный мониторинг будет полезен для оказания помощи людям с хроническими заболеваниями.
Некоторые заинтересованные стороны, такие как Международный Красный Крест, уже обратили внимание на проект ZTE.