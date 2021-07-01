YouCare изготовлена из текстильного материала, который не боится стирки. Футболка была полностью разработана в Италии. По словам создателей, футболка работает, определяя жизненно важные параметры здоровья с помощью незаметных полимерных датчиков.

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Как это работает

Миниатюрный элемент управления записывает данные, которые преобразуются в цифровой формат.

Затем эти данные отправляются на двунаправленную платформу, которая передает их на смартфон или умные часы.

Данные также могут быть переданы на удаленное устройство для анализа.

Футболка позволяет проводить анализ дыхания, снимать электрокардиограмму, фиксировать потоотделение и мышечную активность, которые могут помочь идентифицировать различные состояния здоровья.



Умная футболка YouCare / Фото then24

Проект может значительно расширить доступ к медицинскому обслуживанию для широкого круга людей, а удаленный мониторинг будет полезен для оказания помощи людям с хроническими заболеваниями.

Некоторые заинтересованные стороны, такие как Международный Красный Крест, уже обратили внимание на проект ZTE.