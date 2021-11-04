Zoom запускает рекламу в приложении: кто увидит объявления и как их избежать

Компания Zoom, которая владеет одноименным приложением для видеоконференций, запускает рекламные объявления на своем сервисе. Пока нововведения тестируют среди ограниченного круга пользователей.

Сейчас все пользователи пользуются Zoom без рекламы. Когда именно завершится тестирование и внедрение обновлений, неизвестно.

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Реклама в Zoom

Как объявили разработчики, реклама будет появляться лишь после завершения звонка.

При этом для ее настройки не будут использовать конфиденциальную информацию, полученную в ходе звонков.

В Zoom отмечают, что такие баннеры будут демонстрироваться только пользователям бесплатной версии приложения.

Нужно это для того, чтобы покрыть расходы на поддержание работы сервиса.

Это новшество гарантирует, что пользователи бесплатной версии Zoom смогут продолжать общаться с друзьями, семьей и коллегами с помощью той же надежной платформы, которую мы всегда предлагали,

– сказано на сайте компании.

В начале объявления будут работать только в веб-версии, то есть при звонках через браузер. Перечень стран не сообщается. Неизвестно, есть ли среди них Украина.