Сейчас все пользователи пользуются Zoom без рекламы. Когда именно завершится тестирование и внедрение обновлений, неизвестно.
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Реклама в Zoom
- Как объявили разработчики, реклама будет появляться лишь после завершения звонка.
- При этом для ее настройки не будут использовать конфиденциальную информацию, полученную в ходе звонков.
- В Zoom отмечают, что такие баннеры будут демонстрироваться только пользователям бесплатной версии приложения.
- Нужно это для того, чтобы покрыть расходы на поддержание работы сервиса.
Это новшество гарантирует, что пользователи бесплатной версии Zoom смогут продолжать общаться с друзьями, семьей и коллегами с помощью той же надежной платформы, которую мы всегда предлагали,
– сказано на сайте компании.
В начале объявления будут работать только в веб-версии, то есть при звонках через браузер. Перечень стран не сообщается. Неизвестно, есть ли среди них Украина.