Первым об этом сообщило российское издание CNews, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией на рынке видеосвязи. Другой ресурс "Коммерсантъ" информацию подтвердил, ознакомившись с комментарием дистрибьютора продуктов Zoom в России и СНГ "РайтКонф".

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Что происходит

Оказалось, что компания отозвала разрешение на продажу лицензий российскому государственному сектору еще 31 марта. Причины не объясняются, но речь идет не о временном, а о долгосрочном прекращении. Такие требования касаются не только России, но и стран СНГ.

Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора,

– прокомментировал "Коммерсанту" генеральный директор "РайтКонф" Андрей Петренко.

Кроме "РайтКонф" официальными продавцами лицензий Zoom в России были еще две фирмы – Rokada, международная корпорация Unify Square.

Как пишет CNews, российские госорганы редко покупали лицензированные версии Zoom. Чаще сервисом пользовались компании с государственным участием, например, аэропорт Шереметьево, структуры "Газпрома" и банка ВТБ, музеи и университеты в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.

Причина

Точная причина, как уже отмечалось, неизвестна. Основатель группы компаний "Нейтроникс", которая также занимается дистрибуцией услуг видеосвязи на рынке России, отметил, что Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость ее акций на бирже. А поскольку Россия приносит компании лишь мизерный 1 процент прибыли, если не меньше, то выгоднее просто "пожертвовать этим рынком".

В Zoom не ответили на запрос о комментарии.

Справка. Zoom имеет бесплатную версию, которая предлагает услуги видеосвязи "с глазу на глаз". Групповые же конференции имеют ограничения в 40 минут. Для безлимитного пользования предлагают приобрести Zoom Pro, что позволяет подключать до 100 участников. Отличием же версии Zoom Business является возможность подключения к конференции до 300 человек, а Zoom Enterprise – организация дополнительной корпоративной IP-телефонии. Годовая лицензия на платные версии стоит 150, 200 и 350 долларов соответственно.