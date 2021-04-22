Сейчас же участники конференции могут использовать различные емодзи, которые ранее были доступны в чате Zoom, чтобы выражать свои эмоции во время встреч.

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Что известно об улучшении

Новые опции выбора включают также смайлики с разным цветом кожи. При этом организаторы могут ограничить реакцию смайликами стандартными шестью вариантами. Полный набор смайликов может быть определен администраторами или владельцами учетных записей.

Также улучшили функцию аннотации сервиса. Добавили новый инструмент "Vanishing Pen", что позволяет аннотациям автоматически исчезать в течение нескольких секунд.

Этот инструмент доступен в операционных системах Windows, macOS и Linux. Для тех, кто рисует аннотации на планшете с Android или iOS, является новая функция автофигуры, которая превращает их в прямые линии, прямоугольники и овалы.

В совокупности они должны сделать презентации Zoom более аккуратными.