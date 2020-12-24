Пока одни компании банкротятся на фоне пандемии, у сервиса видеосвязи Zoom выдался на удивление удачный год, даже несмотря на несколько скандалов, связанных с вопросами конфиденциальности. Акции компании выросли на 500 процентов из-за массового перехода пользователей на удаленную работу и дистанционное обучение. Теперь же компания заявила о подготовке собственного почтового сервиса и календаря.

Сообщается, что Zoom уже ведет работу над почтовой службой. Вероятно, что ее тестирование начнется уже в следующем году, пишет The Verge со ссылкой на The Information.

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Детальней

Календарь, по слухам, появится позже. Пока неизвестно, началась ли уже его разработка. Новые сервисы помогут Zoom сохранить свои позиции на рынке, когда компании начнут возвращать сотрудников в офисы, а использование видеосвязи сократится.

Основные конкуренты Zoom, такие как Google и Microsoft, имеют в своем арсенале и календари, и почтовые службы, поэтому компания решила не отставать.

Помимо прочего, источник сообщил, что Zoom размышляет над созданием полноценного пакета программ для бизнеса и интеграцией своих продуктов в сторонние приложения, такие как Asana и Dropbox. Zoom пока не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Справка. Zoom только выиграл от пандемии Covid-19: за третий квартал прибыль компании выросла почти в 100 раз – с 2,2 миллиона долларов до 198,4 миллиона. Квартальная выручка побила рекорд – 777,3 миллиона долларов (рост на 367 процентов).