За пределами гелиосферы "Вояджер-1" зафиксировал "гул" плазмы, интенсивность которого оказалась выше ожидаемой. Солнечный ветер уже не вторгается в эту область пространства, хотя мощные коронарные выбросы Солнца во время его активности слышны в постоянном и монотонном плазменном шуме как раскаты грома.

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Как удалось "услышать" звучание пространства

Плазму в межзвездном газе или плотность электронов фиксирует один из немногих оставшихся рабочими 40 лет, прибор "Система плазменных волн" (PWS, Plasma Wave System). Этот прибор фиксировал радиоволны, создаваемые Сатурном и Юпитером, но по-настоящему проявил себя на границе гелиосферы и за ее пределами.

Настоящим открытием стало фиксирование достаточно сильной активности электронов в межзвездном пространстве, куда не проникает солнечный ветер. Эта информация поможет лучше понять процессы за пределами звездных систем.

Он очень слаб и монотонный (гул), так как находится в узкой полосе частот. Мы обнаруживаем слабый, постоянный гул межзвездного газа,

– сказала Стелла Окер (Stella Ocker), автор исследования.

Интересный факт. Зонд Voyager-1 ( "Вояджер-1") был запущен 5 сентября 1977 года. В 1994 году аппарат сделал легендарный снимок " Бледная голубая точка" – фото Земли с расстояния 6,4 миллиарда километров. Земля выглядит как маленькая точка между полос рассеянного солнечного света.