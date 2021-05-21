Зонд Solar Orbiter совместно разработан NASA и Европейским космическим агентством для изучения подобных природных катаклизмов, способных единовременно выбросить миллиарды тонн плазмы и электрически заряженных частиц к Земле и в других направлениях.

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Подобные "взрывы", называют корональными выбросами массы и случаются они довольно часто.

Одиссея Solar Orbiter

В конце зимы 2020 года зонд был запущен в направлении к Солнцу, а 10 февраля 2021 года он оказался на расстоянии около 77 миллионов километров от Солнца, пройдя половину дистанции между Землей и звездой. Облетая Солнце аппарат сделал видеозапись выбросов.

Выбросы плазмы из короны Солнца: смотрите видео

Интересный факт. Использовались специальные инструменты для захвата изображения такой интенсивности. Если первый снимал собственно Солнце, то остальные записывали в течение мощнейшего выброса энергии через его корону. Позже ученые объединили полученную информацию в одно видео.