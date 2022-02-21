В ESA заявили, что выброс не несет угрозу Земле, поскольку был направлен в другую сторону. Формироваться выброс начал 15 февраля из огромного эруптивного протуберанца.
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Исследователи смогли наблюдать за его эволюцией в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне волн благодаря инструменту FSI (Full Sun Imager), который входит в инструмент EUI европейского зонда Solar Orbiter. Интересно, что этот протуберанец оказался самым большим из тех, которые когда-либо были зафиксированы в одном поле зрения вместе с солнечным диском.
Другие свидетели происшествия
Кроме аппарата Solar Orbiter еще несколько космических зондов также наблюдали этот выброс. Ими стали:
- SOHO,
- Parker Solar Probe (аппараты следят за Солнцем),
- и станция BepiColombo, которая летит к Меркурию.
Последняя, кстати, зафиксировала значительное увеличение числа электронов, протонов и тяжелых ионов вблизи себя. Это позволяет узнать больше о механизмах солнечной активности.
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