В ESA заявили, что выброс не несет угрозу Земле, поскольку был направлен в другую сторону. Формироваться выброс начал 15 февраля из огромного эруптивного протуберанца.

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Исследователи смогли наблюдать за его эволюцией в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне волн благодаря инструменту FSI (Full Sun Imager), который входит в инструмент EUI европейского зонда Solar Orbiter. Интересно, что этот протуберанец оказался самым большим из тех, которые когда-либо были зафиксированы в одном поле зрения вместе с солнечным диском.

Справка! Протуберанцы –более заметны проявлениями солнечной активности в короне нашей звезды. Это гигантские "рукава" плазмы, которые начинаются в хромосфере и характеризуются повышенной плотностью и пониженной температурой по сравнению со средой Солнца. Подобные структуры могут приобретать различные формы и существовать достаточно длительное время (до месяца) в спокойном состоянии или находиться в активном состоянии и трансформироваться в корональный выброс плазмы.

Другие свидетели происшествия

Кроме аппарата Solar Orbiter еще несколько космических зондов также наблюдали этот выброс. Ими стали:

SOHO,

Parker Solar Probe (аппараты следят за Солнцем),

и станция BepiColombo, которая летит к Меркурию.

Последняя, кстати, зафиксировала значительное увеличение числа электронов, протонов и тяжелых ионов вблизи себя. Это позволяет узнать больше о механизмах солнечной активности.

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