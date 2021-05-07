Во время третьего сближения с Венерой в июле 2020 года Parker Solar Probe находился на расстоянии 833 километра от поверхности планеты. За время семиминутного пролета прибор FIELDS, размещенный в конструкции зонда, зафиксировал естественное низкочастотное радиоизлучение.

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Что показало измерение радиоизлучения Венеры

Эти данные помогли ученым рассчитать плотность атмосферы Венеры. Последний раз аналогичные измерения удавалось сделать в 1992 году, когда орбитальный аппарат NASA Pioneer Venus Orbiter приблизился к планете. Последующие измерения, проведенные с поверхности Земли, показали, что верхние слои атмосферы Венеры сильно изменились за период снижения солнечной активности. Нынешние измерения Parker Solar Probe подтверждают, что ионосфера планеты становится тоньше вместе со снижением активность Солнца.

Почему эта информация полезна для нас

Венера и Земля очень похожи, обе планеты имеют схожий размер и структуру, а также скалистую поверхность. Однако атмосфера планет имеет кардинальные отличия, хотя обе планеты не лишены ионосферы, электрически заряженного верхнего слоя атмосферы. Этот слой излучает радиоволны, которые и зафиксировал Parker Solar Probe. Понимание принципов изменения ионосферы должно помочь ученым лучше понимать то, как менялась атмосфера Венеры с течением времени.

Исследования Венеры специалистами NASA сосредоточены на изучении причин, по которым атмосфера планеты так сильно отличается от земной. Ученые считают, что в прошлом атмосфера планеты напоминала земную, и полученные с зонда Parker Solar Probe данные должны помочь в понимании того, как произошли изменения, которые превратили атмосферу Венеры в крайне неблагоприятную среду.

Интересно. Зонд еще несколько раз сблизится с Венерой, благодаря чему ученые рассчитывают получить больше информации.