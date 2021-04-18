Околосолнечные кольца состоят из частиц пыли астероидов, комет и других тел, в том числе и межпланетных. Считается, что подобные структуры могут возникать в ходе гравитационного взаимодействия пыли из зодиакального облака с планетами Солнечной системы.

Интересно InSight рискует выйти из строя: зонд могут перевести в режим гибернации

Есть и альтернативная версия, по которой такие кольца вокруг планет могли остаться со времен их формирования. Ранее ученым было известно о существовании подобного пылевого кольца вдоль орбиты Земли, а в 2013 и 2018 годах было подтверждено открытие подобных структур вдоль орбиты Венеры и Меркурия на основе данных зондов STEREO. У Марса и Юпитера подобных колец до сих пор не найдено. Интерес такие пылевые структуры представляют для астрономов, занимающихся поиском экзопланет в околозвездных дисках вблизи других звезд, поскольку могут указать на существование скрытых планет и даже рассказать об их орбитальных свойствах.

Уникальное фото околосолнечного пылевого кольца вблизи Венеры

Группа астрономов во главе с Гильермо Стенборгом из Лаборатории военно-морских исследований США опубликовала первое полное изображение околосолнечного пылевого кольца вдоль орбиты Венеры, которое было получено телескопом WISPR (Wide-field Imager for Solar PRobe), установленным на солнечном зонде Parker в августе-сентябре 2019 года, когда зонд совершал свой третий оборот вокруг Солнца.

Сначала исследователи решили, что имеют дело со стримером – плазменной структурой в короне Солнца, однако проведенные моделирования и тот факт, что наблюдаемое повышение яркости на изображении совпадает с орбитой Венеры, показали, что это околосолнечное пылевое кольцо.



Околосолнечное пылевое кольцо вблизи Венеры / Фото зонда Parker с камеры WISPR

Протяженность кольца по широте оценивается примерно в 0,043 ± 0,004 астрономических единицы, среднее увеличение плотности пыли в кольце по сравнению с остальной частью зодиакального облака составляет около 10 процентов. Ожидается, что более точные данные о плотности и радиальной протяженности кольца даст европейский аппарат Solar Orbiter в ходе будущих наблюдений.