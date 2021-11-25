Сразу напомним, что Parker Solar Probe отправили к Солнцу в 2018 году. Его главной задачей является исследование нашей звезды для лучшего понимания того, какие процессы там протекают.

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Рекордное сближение "Паркера" с Солнцем: как это было

Аппарат приблизился к Солнцу на расстояние 8,5 миллиона километров. На этом расстоянии до звезды зонд будет находиться до 246 ноября. Интересно, что на таком расстоянии до Солнца по мере набора скорости главной опасностью для "Паркера" становится не высокая температура в точке максимального сближения с нашей звездой, а микрочастицы пыли.

Зонд уже начал рапортовать о потенциально разрушительном воздействии пыли на корпус и конструктивные части аппарата. Скорости столкновения таковы, что высвобождаемая энергия испаряет частицы и материал поверхности в виде плазмы. Недавно ученые получили и проанализировали это явление.

Траектории орбит зонда "Паркер" вокруг Солнца / NASA

Полет и смерть зонда

Всего зонд "Паркер" должен совершить 24 витка вокруг Солнца (пока сближений было 10), поэтому скорость будет расти, а дистанция со звездой будет сокращаться, пока на 24 витке зонд не начнет падение в солнечную корону.

Произойдет это в 2024 году, поэтому времени на эксперименты и на сбор ценных научных данных еще достаточно.

Интересный факт! Дополнительной задачей для зонда является исследование Венеры, ведь аппарат пролетает очень часто возле этой планеты. Он ранее уже присылал фото и данные находясь вблизи планеты. Эти данные крайне ценны для ученых.

Передача новых данных с последнего сближения с Солнцем ожидается после выхода зонда из зоны сильных помех. Это произойдет в период с 23 декабря по 9 января. Ученые получат новую порцию данных о свойствах и структуре солнечного ветра, а также о пылевой среде вблизи Солнца.