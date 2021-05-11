Аппарат OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer) был запущен в 2016 году. Целью данной миссии стала доставка на Землю образцов пород с астероида Бенну для их всестороннего изучения в лабораторных условиях.

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Взятие образцов астероида

В октябре прошлого года станция OSIRIS-REx успешно выполнила свою главную задачу – захватила породы грунта с поверхности Бенну. Для этого был использован роботизированный манипулятор TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) длиной 3,35 метра. Зонд смог собрать больше образцов, чем планировалось, но часть из них была потеряна.

Процедура забора проб из Бенну с бортовой камерой OSIRIS-REx: смотрите видео

Возвращение домой

10 мая, OSIRIS-REx включил свой основной двигатель на семь минут, что позволило совершить маневр отхода от астероида. Аппарат взял курс на Землю – путешествие займет примерно два с половиной года. Сейчас станция движется со скоростью около 1000 км/ч.

Когда OSIRIS-REx прибудет на Землю

К нашей планете зонд прибудет 24 сентября 2023 года. После этого с борта аппарата будет сброшена капсула с образцами пород астероида – она опустится на поверхность Земли на парашюте. Затем ее доставят в лабораторию для изучения образцов.