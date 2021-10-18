Первым на пути "Новых горизонтов" встретился объект из Пояса Койпера под названием Арракот, рядом с которым зонд пролетел практически вплотную и смог сделать качественные фотографии дальнего красного объекта. Еще в сентябре 2018 года автоматическая межпланетная станция (АМС) дистанционно исследовала объекты под названием 31JY 2011 и OS393 2014 Эти дальние тела были открыты, как понятно из индекса, заранее с помощью наземных наблюдений. Исследование показало, что объекты интереснее, чем считалось и представляют собой две двойные системы.

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Фотографии двух двойных объектов/ Фото Sky&Telescope

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Как отмечалось, оба обнаруженные объекты являются двойными системами. То есть каждый из них состоит из двух тел, обращающихся вокруг барицентра – общего центра масс:

31JY 2011 – оба тела объекта вращаются на расстоянии 200 километров друг от друга. Размер каждого фрагмента составляет примерно 50 километров в диаметре. На момент съемки объект находился на расстоянии примерно 22,4 миллиона километров от аппарата.

OS393 2014 – оба тела объекта вращаются на расстоянии 150 километров друг от друга. Размер каждого фрагмента составляет примерно 30 километров. На момент исследования "Новыми горизонтами" объект находился на расстоянии примерно 13,4 миллиона километров от автоматической станции.

Обе двойные системы, как считают ученые, являются представителями популяции так называемых классических объектов Пояса Койпера. То есть они возникли еще на начальном этапе формирования Солнечной системы и с тех пор почти не изменились. Выявление и исследование таких объектов позволяет ученым лучше понять историю и динамику формирования и взаимодействия планетеземалов и других объектов.

Несмотря на то, что на тепловизорных фотографиях, сделанных аппаратом, не видно каждый из элементов двойных систем, ученые уверенно утверждают это. Дело в том, что объекты на фото выглядят удлиненными по сравнению с фоновыми звездами. Компьютерное моделирование, проведенное после открытия, показало, что это с высокой вероятностью именно двоичные системы.

Теперь АМС New Horizons исследует еще один объект, который уже не похож на двойную систему.