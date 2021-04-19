Астрономическая единица – это такая единица измерения расстояния, применяемая в астрономии. Одна астрономическая единица точно равна 149 597 870 700 метрам.

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Станция New Horizons достигла отметки в 50 астрономических единиц от Земли (7,5 миллиарда километров) 18 апреля в 15:42 по киевскому времени. Отметим, что это пятый аппарат, который смог это сделать. Сейчас сигнал от New Horizons к Земле и обратно идет почти 14 часов.

Фото Voyager-1 со станции New Horizons

Чтобы отметить это событие, ученые опубликовали снимок звездного поля, сделанный New Horizons 25 декабря 2020 года. На нем зафиксировано положение Voyager-1 – самого рукотворного объекта в мире, который сейчас находится на расстоянии более 152 астрономических единицы от Солнца.



Voyager-1 – самый отдаленный рукотворный космический объект во Вселенной / Фото NASA

На момент съемки расстояние между аппаратами составило 18 миллиардов километров, сам Voyager-1 во много раз более тусклый от фоновых звезд и далеких галактик, поэтому разглядеть его практически невозможно. Определить координаты Voyager-1 и, соответственно, район съемки, команде New Horizons удалось благодаря постоянному радиообмену Voyager-1 с Землей.

Интересный факт. Зонд Voyager-1 был запущен 5 сентября 1977 года. В 1944 году аппарат сделал легендарный снимок "Бледное голубое пятно" – фото Земли с расстояния 6,4 миллиарда километров. Земля выглядит как маленькая точка между полос рассеянного солнечного света.

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