Команда межпланетной станции New Horizons опубликовала планы дальнейшей работы аппарата. В мае станция будет наблюдать с большой дистанции за тремя объектами Пояса Койпера, а летом ученые попытаются найти для нее новую цель для близкого пролета.

Автоматическая станция New Horizons стала первым в истории аппаратом, который пролетел рядом с Плутоном и передал детальные изображения как самой карликовой планеты, так и ее спутников, а также получил снимки объекта Пояса Койпера 2014 MU69 (или Аррокота).

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Сейчас станция летит к границам Солнечной системы, получая уникальные данные о поведении солнечного ветра и межзвездных ионов за пределами орбиты Марса и занимаясь изучением среды Пояса Койпера.

Новые объекты для исследования New Horizons

По словам руководителя миссии Алана Стерна, 17-18 апреля New Horizons достигнет отметки в 50 астрономических единиц от Земли (7,5 миллиарда километров). Кроме станции только четыре аппарата в истории пересекли эту отметку, и только два – "Вояджеры" – продолжают наблюдения. Кроме того, ученые завершают разработку плана по дистанционному исследованию трех объектов Пояса Койпера в мае (Стерн не указал, о каких именно объектах идет речь), станция должна будет определить свойства их поверхностей, форму, возможный состав и наличие спутников. Подобные наблюдения невозможно проводить с околоземной орбиты, однако для станции, которая понаблюдала уже 30 подобных объектов, это выполнимая задача.

В конце февраля инженеры завершили обновление программного обеспечения инструмента SWAP, которое позволит станции видеть мелкие детали в структуре солнечного ветра вблизи гелиопаузы. Обновления для других приборов будут отправлены аппарату в июле. Кроме того, летом этого года команда начнет новый поиск объектов Пояса Койпера для возможного близкого пролета станции мимо – благодаря такому поиску ранее был найден Аррокот. Теперь ученые планируют применить машинное обучение и нейросети, чтобы сделать анализ снимков быстрее и эффективнее. Еще две серии наблюдений за объектами Пояса Койпера запланированы на сентябрь и декабрь 2021 года.



В мае New Horizons получит три новые цели для исследования / Фото NASA

Специалисты надеются, что работа станции продлится еще долгое время, однако к концу 2030-х годов New Horizons может получать слишком мало энергии из-за постепенного падения мощности радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ), который использует плутоний. До этого момента станция будет на расстоянии около 100 астрономических единиц от Земли. Это означает, что аппарат не сможет "дожить" до гелиопаузы, которая находится на расстоянии примерно 120 астрономических единиц (ее преодолели лишь "Вояджеры"). В дальнейшем аппарат продолжит улетать из Солнечной системы со скоростью почти три астрономических единицы в год.