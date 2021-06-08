Зонд NASA сфотографировал необычные дюны на Марсе: фото

Автоматическая межпланетная станция NASA Mars Reconnaissance Orbiter исследует Марс с 2006 года. За время своей работы MRO сделал не одну тысячу поразительных фотографий. На этот раз в объектив его камеры попали необыкновенно ровные дюны на Красной планете. Смотрите поразительную фотографию на Техно 24.

Исследовательская станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) имеет на борту камеру HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), которая способна делать фотографии с разрешением 0,3 метра на пиксель. Благодаря этому MRO удалось получить великолепный снимок поверхности Марса.

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Марсианские дюны, сфотографированные зондом MRO / Фото NASA

Подробнее о фотографии

Фотография этих необыкновенно ровных дюн сделана на дне марсианского кратера. Он расположен в регионе, который называется Земля Ноя (Noachis Terra). К западу от Земли Ноя находится гигантская равнина Эллада.

Дюны на фотографии линейные, вероятно, из-за изменения направления ветра. Местами каждая дюна удивительно похожа на соседние дюны, включая красные полосы на северо-восточных склонах. Между дюнами лежат большие камни.

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Только ли на Марсе и Земле есть дюны

Нет, дюны также встречаются на одном из крупнейших спутников Солнечной системы Титане и на карликовой планете Плутон.

Но на обоих этих космических телах дюны формируются не песком, а замерзшим метаном и водяным льдом.