Исследовательская станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) имеет на борту камеру HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), которая способна делать фотографии с разрешением 0,3 метра на пиксель. Благодаря этому MRO удалось получить великолепный снимок поверхности Марса.

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Марсианские дюны, сфотографированные зондом MRO / Фото NASA

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Фотография этих необыкновенно ровных дюн сделана на дне марсианского кратера. Он расположен в регионе, который называется Земля Ноя (Noachis Terra). К западу от Земли Ноя находится гигантская равнина Эллада.

Дюны на фотографии линейные, вероятно, из-за изменения направления ветра. Местами каждая дюна удивительно похожа на соседние дюны, включая красные полосы на северо-восточных склонах. Между дюнами лежат большие камни.

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Только ли на Марсе и Земле есть дюны

Нет, дюны также встречаются на одном из крупнейших спутников Солнечной системы Титане и на карликовой планете Плутон.

Но на обоих этих космических телах дюны формируются не песком, а замерзшим метаном и водяным льдом.