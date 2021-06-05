Автоматическая межпланетная станция Juno приблизится к Ганимеду 7 июня 2021 года на расстояние 1 038 километров. Это станет самым близким пролетом возле спутника с 2000 года, когда к нему приближался зонд Galileo.

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Близкий пролет "Юноны" / Скриншот Eyes on the Solar System

Чем интересен Ганимед

Спутник Юпитера Ганимед – это самый большой спутник в Солнечной системе. Он больше даже Меркурия, который является планетой. Также это единственный спутник, который имеет собственное магнитное поле.

Близкий пролет Juno позволит больше узнать об ионосфере, магнитосфере и ледяной поверхности Ганимеда. Аппарат сделает множество фотографий.

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Юнона обладает набором чувствительных инструментов, способных видеть Ганимед невиданными ранее способами,

– сказал главный исследователь Juno Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио.

Научные инструменты Juno начнут собирать данные примерно за три часа до встречи с Ганимедом в ближайшей точке. Наряду с инструментами ультрафиолетового спектрографа (UVS) и Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) микроволновый радиометр Juno (MWR) будет изучать ледяную корку Ганимеда, получая данные о ее составе и температуре.

MWR сделает первое углубленное исследование того, как состав и структура льда меняется с глубиной, что приведет к лучшему пониманию того, как формируется ледяной панцирь, и текущих процессов, которые со временем выходят на поверхность льда,

– рассказывает Скотт Болтон.

Ученые уверены, что опыт этой миссии поможет лучше подготовиться к запланированной на 2024 год миссии Europa Clipper, которая нацелена на спутник Юпитера Европу.

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