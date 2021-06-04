Сначала у посадочного исследовательского аппарата возникли проблемы с буром, который не мог зарыться в грунт. В дополнение к этому начались проблемы с энергоснабжением из-за того, что солнечные панели занесло пылью, а Марс все дальше улетал от Солнца, двигаясь по орбите. Ситуация была роковой и инженеры начали выключать устройства аппарата, чтобы снизить энергозатраты. И тут они придумали неожиданный выход – насыпать сверху песка, чтобы почистить панели от пыли.

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InSight сыплет на себя песок (рекомендуем смотреть видео в замедленном режиме): смотреть видео онлайн

Для чего InSight посыпал на себя песком

Команда техников применила контринтуитивний метод после того, как попытка закрыть и открыть солнечные панели не дала результатов.

Дело в том, что частицы песка крупнее частицы пыли. Также ветру легче их подхватывать из-за большого размера. Таким образом, когда InSight посыпал себя песком, то зерна песка, подхваченные ветром, подхватили и частицы пыли, немного очистив солнечные панели.

Сразу после проделанной процедуры от исследовательского аппарата поступила телеметрия, которая гласила, что уровень мощности аппарата резко возрос.

Мы не были уверены, что это сработает, но очень рады, что это сработало,

– делится эмоциями член научной группы InSight Мет Голомбет.

Но, несмотря на успех, команда говорит, что неизвестно, насколько хватит мощности аппарата. Ветер будет наносить пыль на панели и в дальнейшем, а вечно сыпать песок не получится.