Фото Юпитера

Снимок Юпитера создан ученым Кевином М. Джиллом с помощью компиляции семи фото, сделанных инструментом JunoCam в ходе 39-го прохода зонда возле планеты 12 января 2022 года.

Не пропустите NASA зафиксировали мощное излучение на Юпитере: что это такое

Если бы вы могли путешествовать вместе с космическим кораблем NASA "Юнона" во время его приближения к Юпитеру во время одного из ближайших проходов недалеко от планеты, на вас произвел бы впечатление потрясающий вид, аналогичный этому,

– отметили сотрудники NASA в блоге.



Фото Юпитера сделано аппаратом "Юнона" / Фото NASA

Интересный факт! В отличие от Луны или Венеры, серповидный Юпитер в принципе невозможно увидеть с Земли из-за особенностей орбит планет – даже в телескоп можно наблюдать только полностью освещенную поверхность.

Фото Ганимеда

Изображение Ганимеда было сделано во время прохождения "Юноны" на расстоянии всего в 1046 километра над поверхностью спутника в июне 2021 года. Ученый Томас Томопулос обработал фото, снятое с помощью камеры JunoCam.



Фото Ганимеда сделано зондом "Юнона" / Фото NASA

На картинке виден большой кратер Китта, который имеет около 15 километров в диаметре. Темные "брызги", окружающие его, вероятно образовались после столкновения спутника с более мелким небесным телом. Хотя, как говорят ученые, большинство кратеров имеют светлые "звездочки" вокруг, около 1% имеют темные следы – этот, по мнению ученых, загрязненный остатками тела, которое упало, поэтому "лучи" и остаются темными, нагреваясь благодаря солнечным лучам, что не дает замерзнуть на поверхности льда.