Несколько пролетов над этой местностью помогли ученым понять, что пятно простирается вглубь атмосферы планеты примерно на 500 километров. Периферийные зональные вихри, которые располагаются вблизи ядра БКП, достигают в глубину до 3 тысяч километров в недра планеты, что не является характерной особенностью для вихрей Юпитера, которые уже были изучены ранее.

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Несмотря на то, что глубина бури может показаться не такой большой по сравнению с ее шириной (более 14 тысяч километров), ученые отмечают, что БКП является грандиозным явлением.

Исследование Юпитера

В прошлом ученые могли использовать для наблюдения за Юпитером орбитальные и наземные телескопы, что не давало возможности раскрыть все секреты БКП, скорость ветра внутри которого превышает 500 км/ч.

Зонд "Юнона"

Для детальной информации в 2011 году NASA запустило автоматическую станцию "Юнона", которая пять лет провела в глубоком космосе и в 2016 году вышла на орбиту Юпитера. Аппарат движется по широкой траектории и сближается с планетой каждые 53 дня. Во время таких пролетов он собирает данные о том, что расположено внутри газового гиганта.



Так выглядит зонд "Юнона" / Фото NASA

Одной из самых захватывающих частей миссии "Юноны" является то, что аппарат сумел впервые пролететь над полюсами Юпитера, которые никогда раньше не были видны ученым. В 2019 году исследователи переориентировали зонд таким образом, чтобы он совершал пролеты над БКП для получения понимания того, что именно происходит внутри бури. Во время таких пролетов аппарат измерял гравитационное поле пятна, пытаясь определить его глубину.

Несмотря на то, что ученым удалось оценить глубину БКП, впереди еще много работы, прежде чем удастся понять, что происходит внутри бури. Благодаря аппарату "Юнона" в распоряжении ученых имеется более полная карта Юпитера и данные о крупнейшем атмосферном вихре Солнечной системы. Уникальные фото Большого красного пятна и других зон Юпитера, сделанных аппаратом "Юнона", можно посмотреть здесь.