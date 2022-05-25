Зонд "Люси" сфотографировал Луну и Землю во время полного лунного затмения

Межпланетная станция "Люси" направила на Землю снимки полного лунного затмения. К моменту фотографирования станция находилась в межпланетном пространстве так, что и Земля и Луна попали в объектив.

Необычный ракурс позволил зонду зафиксировать временное исчезновение Луны в начале полного затемнения спутника. Когда Луна вошла в тень Земли, то бортовая камера L'LORRI , делавшая снимки всего процесса, зафиксировала исчезновение Луны. В общей сложности за почти три часа наблюдений аппарат получил 86 снимков затмения.

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15 мая 2022 года "Люси", находясь на расстоянии около ста миллионов километров от Земли, смогла наблюдать полное лунное затмение с необычного ракурса. На момент съемки станция находилась почти перпендикулярно линии, соединяющей Землю и Луну, удерживая в поле зрения оба небесных тела.



Положение станции Люси в момент съемки / Southwest Research Institute

Благодаря необычной съемке специалисты не только смогли по-новому взглянуть на явление затемнения Луны из глубокого космоса, но и провести калибровку прибора L'LORRI.

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Коротко о зонде "Люси"

Межпланетная станция "Люси" отправилась в космос осенью прошлого года, она будет исследовать один астероид Главного пояса и семь загадочных троянских астероидов Юпитера, ранее никогда не посещавшихся космическими аппаратами.

Научные инструменты зонда "Люси" позволят получить подробные снимки – черно-белые и цветные – поверхности астероидов, а также определить их свойства и состав поверхностного слоя, включая наличие водяного льда и органических веществ. Кроме того, "Люси" использует двухметровую антенну с высоким коэффициентом усиления для определения массы астероидов, используя доплеровский смещение радиосигнала.

Электроэнергией аппарат снабжают две круглые солнечные панели, каждая из которых имеет диаметр 7,3 метра. Общая масса станции в заправленном состоянии составляет 1550 килограммов, из которых половина приходится на горючее.

Ожидается, что данные, собранные станцией, позволят охарактеризовать астероиды и лучше понять процессы, происходившие в ранней Солнечной системе.