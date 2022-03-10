Зонд "Юнона" зафиксировал метеор, несущийся сквозь атмосферу Юпитера

В апреле 2020 года межпланетная станция "Юнона", находящаяся на орбите Юпитера, зафиксировала короткую и внезапную вспышку в верхних слоях атмосферы гигантской планеты. Это событие привлекло внимание ученых, поскольку спектральные характеристики вспышки отличались от того, что можно ожидать в условиях атмосферы Юпитера.

Вспышку в атмосфере Юпитера зафиксировал ультрафиолетовый спектрограф "Юноны", использующий ультрафиолетовое излучение для поиска в атмосфере планеты газов, таких как водород. Ученые пришли к выводу, что причиной вспышки был метеор, пронесшийся через атмосферу планеты.

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После анализа полученных от станции данных ученые пришли к выводу, что длительность вспышки и спектральные данные указывают на то, что в атмосферу планеты ворвался метеор массой от 250 килограммов до 5 тонн.

Метеор зафиксирован в атмосфере Юпитера / Фото NASA/Juno

Это не первый случай, когда в атмосфере Юпитера замечают прилетающие из космоса камни.

В сентябре и октябре 2021 года было зафиксировано два астероида, летевших в сторону планеты на большой скорости. Хотя ультрафиолетовые спектрографы вроде того, что установлены на борту "Юноны", больше подходят для наблюдения за вспышками в атмосфере Юпитера, их наблюдали и с поверхности Земли с помощью небольших телескопов.

Почему это интересно ученым

Ученые отмечают, что подобные явления происходят довольно редко, поэтому заметить вспышку в атмосфере Юпитера можно только при успешном стечении обстоятельств.

Мощное гравитационное тяготение Юпитера делает планету одной из целей для метеоров. Огромные размеры планеты делают Юпитер объектом с наибольшей гравитацией по всей Солнечной системе, поэтому небольшие астероиды легко притягиваются в атмосферу. Аппарат "Юнона", вышедший на полярную орбиту Юпитера в 2016 году, продолжает активное наблюдение за планетой.