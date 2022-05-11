Зонд InSight зарегистрировал марсотрус рекордной силы

Аппарат NASA InSight с 2018 находится на Марсе и измеряет сейсмическую активность Красной планеты с помощью инструмента SEIS. На этот раз он зарегистрировал действительно рекордный по силе марсотрус.

Почти через три с половиной года чувствительная аппаратура зарегистрировала более 1300 марсотрусов, включая несколько, эпицентры которых находились на противоположной стороне планеты. Однако ни один из них не сравнится с недавним марсотрусом, зарегистрированным 4 мая 2022 года.

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На свой 1222-й сол (марсианский день) работы InSight зафиксировал толчки магнитудой 5. Бывший рекордно мощный марсотрус зарегистрировали в августе 2021 года, он достигал магнитуды 4,2 по шкале Рихтера.

Шкала Рихтера опирается на логарифм величины вызванных в сейсмографе колебаний, поэтому разница в балле соответствует десятикратному увеличению мощности толчков.

Для Земли сотрясение магнитудой 5 считалось средним и вряд ли привлекло большое внимание ученых или публики. Но на Марсе с его скромными размерами и скромной тектоникой такие значения близки к теоретическому максимуму, который ожидали зафиксировать специалисты.

С самого запуска сейсмометра в декабре 2018-го мы ждали этого "большого события". Этот марсотрус даст такой взгляд на планету, которого не могло дать ни одно событие раньше,

– рассказал научный руководитель проекта Брюс Банердт.



Спектрограмма марсотруса 4 мая / Фото NASA, JPL-Caltech, ETH Zurich

Действительно, сейсмические волны, проходящие через кору, мантию и ядро, несут бесценную информацию об их размерах, составе и структуре, позволяя лучше понять внутреннее строение и прошлое Красной планеты.

Напомним, что в конце апреля стало известно, что InSight зафиксировал на тот момент самую большую сейсмическую активность на Марсе. Мощные толчки произошли летом и осенью 2021 года. Предыдущие рекордные толчки имели магнитуду 4,1 и 4,2.

Главная миссия завершена

Свой новый рекорд InSight вряд ли побьет: запланированная миссия аппарата была завершена еще в конце 2020 года, и сейчас он работает в рамках расширенной программы, которая закончится в этом декабре. Между тем, техника на борту ведет себя уже не так, как раньше, и с наступлением марсианской зимы покрытые многолетней пылью солнечные батареи поставляют очень мало энергии, заставляя InSight автоматически переходить в безопасный режим работы.