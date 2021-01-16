NASA сообщило о том, что зонд InSight больше не будет пытаться измерить температуру под поверхностью Марса. Раньше он делал несколько попыток провести замеры с помощью специального инструмента.

Измерение температуры Марса

В конструкции InSight есть специальный инструмент Mole (Крот), который был создан немецкими учеными, сообщает 24 канал. С его помощью аппарат пытался пробурить поверхность Красной планеты, чтобы провести измерение температуры под грунтом.

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Первые попытки погрузить инструмент в почву Красной планеты были совершены еще в начале 2019 года и предполагалось, что аппарат сможет углубиться как минимум на три метра. Помочь в этом должна была технология, которая предусматривала одновременное закапывание зонда за счет дополнительного веса, это должно было помочь преодолевать сопротивление почвы.

Трудности

С первой попытки стало понятно, что InSight не сможет самостоятельно преодолеть сопротивление поверхности Марса и погрузиться глубже чем на 2-3 см не сможет. Тогда было принято решение нажать на инструмент ковшом аппарата, но и это не принесло ожидаемых результатов. В конце концов NASA приняло решение о прекращении попыток бурения марсианской поверхности.

Марс и InSight

Напомним, аппарат InSight начал свое путешествие к Марсу в мае 2018 года, а уже в ноябре он успешно сел на поверхность планеты в районе нагорья Элизий. Зонд предназначен для исследования геологического строения планеты и имеет в своей конструкции различные инструменты, предназначенные для этого.