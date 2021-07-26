NASA отмечает, что в отличие от Земли, у Марса нет тектонических плит. Кора планеты – это одна гигантская плита. Однако разломы породы, все еще формируются в марсианской коре из-за возмущения, вызванного небольшим сокращением размеров планеты, которая продолжает остывать.

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Эти разломы могут становиться причиной сейсмических колебаний – за последние два года InSight обнаружил 733 из них. Изучив 35 крупнейших марсотрясов (магнитудой от 3,0 до 4,0), ученые вычислили скорость и дальность распространения волн внутри планеты и смогли нанести на карту ее внутреннюю структуру.

Какой оказалась внутренняя структура Марса

Исследователи обнаружили, что, как и Земля, структура Марса состоит из трех слоев:

коры;

мантии;

и ядра.

В то же время, их размеры и состав существенно различаются. Например, марсианская кора намного тоньше – от 20 до 37 километров, и состоит из двух или трех подслоев, тогда как земная достигает местами 100 километров.

Ниже коры находится мантия, которая тянется на 1560 километров вглубь, а все остальное пространство – примерно половину диаметра – занимает ядро. Оно оказалось гораздо больше и реже, чем предполагалось ранее.

Ученые все еще не знают, есть ли у Марса твердое внутреннее ядро, как у Земли, но и измерение внешнего ядра всего за два года – потрясающее научное достижение.

Интересные факты! Ученым потребовались сотни лет, чтобы измерить ядро Земли. После миссий "Аполлон" 40 лет ушло на измерение ядра Луны. InSight справился с ядром Марса всего за два года.