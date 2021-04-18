Аппарат InSight совершил посадку на марсианской равнине Элизий в 2018 году. В отличие от других регионов Марса, куда были отправлены марсоходы и зонды NASA, мощные порывы ветра не частые гости в этой местности. Они приносят не только вред, но и пользу, очищая солнечные панели марсоходов и космических зондов от пыли.

Интересно Как работает активное шумопоглощение в наушниках

Именно из-за отсутствия таких ветров в этой местности на InSight скопился толстый слой пыли, и в феврале, накануне марсианской зимы, его солнечные панели работали лишь на 27% своих возможностей.

Что делают для того, чтобы InSight остался в рабочем состоянии

Специалисты NASA начали постепенно отключать различные инструменты на посадочном модуле, постепенно переводя его в экстренный режим сна. Вскоре, у зонда будут отключены все функции, которые не понадобятся ему для выживания. Благодаря этому посадочный модуль будет иметь возможность сэкономить достаточно энергии, чтобы поддерживать свои системы в тепле в холодные марсианские зимние ночи при экстремально низкой температуре.

InSight все еще в рабочем состоянии, он даже использует свой роботизированный манипулятор, но потенциальный риск фатального сбоя питания существует постоянно. Если батареи посадочного модуля разрядятся, он может уже никогда не возобновить работу.



Одно из последних фото InSight / Фото NASA

По словам главного исследователя миссии InSight Брюса Банердта, большая часть электроники довольно чувствительна, и есть вероятность, что что-то будет повреждено из-за холода. Он допустил, что именно это произошло с марсоходами Spirit и Opportunity. У обоих закончилась энергия, и их не удалось снова запустить. Банердт выразил надежду, что с InSight этого не произойдет.