Зонд InSight американского аэрокосмического агентства NASA, находится на поверхности Марса, сумел измерить размер ядра Красной планеты благодаря данным сейсмометра. Измерения показали, что радиус ядра Марса составляет от 1810 до 1860 км, что примерно вдвое меньше радиуса ядра Земли.

Полученные данные свидетельствуют о том, что радиус ядра Марса несколько больше, чем предполагали ученые. Это может означать, что ядро ​​менее плотное и в дополнение к железу и сере содержит более легкие элементы, такие как кислород.

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Результаты проведенного исследования озвучил сейсмолог Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Саймон Штелер в рамках виртуальной конференции Lunar and Planetary Science, а позже они будут опубликованы в профильном научном журнале.

Что эта информация дает ученым

Скалистые планеты, такие как Земля и Марс, разделены на фундаментальные слои коры, мантии и ядра. Знание размера каждого из этих слоев имеет решающее значение в вопросе понимания того, как планета формировалась и эволюционировала. Полученные с помощью InSight данные помогут ученым определить, как плотное, богатое металлами ядро ​​Марса отделялось от вышележащей мантии в процессе охлаждения планеты. Само же ядро, вероятно, все еще расплавленное, несмотря на то, что планета зародилась около 4,5 миллиарда лет назад.

Стационарный зонд InSight стоимостью около 1 миллиарда долларов занимается исследованием Красной планеты с 2018 года. Он располагается недалеко от марсианского экватора и отслеживает "марсотрясения", что является аналогом землетрясений. Как и на нашей планете, на Марсе можно "просвечивать" сейсмические волны, движущиеся с разной скоростью через породы различного состава и свойств.

За время своего функционирования InSight зафиксировал около 500 марсотрясений, что говорит о меньшей сейсмической активности по сравнению с Землей. Несмотря на это, примерно каждое десятое марсотрясение достигало магнитуды от 2 до 4, чего достаточно для того, чтобы просвещенные в результате волны проникали сквозь недра планеты и позволяли получить данные о ее внутреннем строении. В процессе работы зонд фиксирует сейсмические волны, которые отражаются от глубинной границы между мантией и ядром.