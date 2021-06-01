Зонд "Надежда" сфотографировал корону Марса: редкое фото

Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов "Надежда" исследует Марс с февраля 2021 года. В мае зонд сфотографировал корону Красной планеты, состоящую из атомарного водорода. Смотрите фото на Техно24.

Зонд "Надежда" – единственный аппарат, который имеет возможность наблюдать за экзосферой Марса, которую также называют короной. Такую способность обеспечивает высокая эллиптическая орбита станции, которая составляет 20 тысяч на 43 тысячи километров. Корона Красной планеты образовывается в результате распада под действием солнечного света воды в верхних слоях атмосферы.

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Каким образом зонд получил фотографию экзосферы

Автоматическая межпланетная станция "Надежда" имеет ультрафиолетовый спектрометр, который называется Emirates Ultraviolet Spectrometer. С его помощью было сделано четыре фотографии, которые были объединены в одно изображение с Марсом в центре. Планету окружает корона из атомарного водорода, протяженностью около 20 тысяч километров.

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Что нужно знать о Emirates Mars Mission