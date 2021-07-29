Пришельцы Зоны 51 – что на самом деле известно о загадочной военной базе
Источник:24 канал
Зона 51 – это военная база ВВС США, которая расположена на пересохшем озере Грум, что на юге штата Невада. Она подчиняется авиабазе Эдвардс, Калифорния. Из-за высокого уровня секретности, простые люди имеют ограниченную информацию об объекте. Но есть факты о Зоне 51, которые точно известны.
Зона 51, вероятно, породила больше теорий заговора, чем любой другой военный объект в мире. Создание новой расы людей, тестирование супероружия, эксперименты над пришельцами и взлетно-посадочная полоса НЛО – все эти мифы регулярно крутятся вокруг таинственного объекта. Самой популярной, конечно, является история об экспериментах над пришельцами. В 2019 году несколько тысяч человек даже пытались штурмовать военный объект. Так что на самом деле известно о загадочной Зоне 51?
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Так Зона 51 выглядит из космоса / Скриншот с Google Maps
10 известных фактов о Зоне 51
- Зона 51 – это, конечно, закрытый военный объект, который находится под круглосуточным наблюдением. Вход на территорию базы строго запрещен. Периметр объекта охраняется военными людьми, которые передвигаются на белых пикапах.
- Во время Второй мировой войны Зона 51 использовалась как полигон для воздушных стрельб.
- Неподалеку Зоны 51 есть кратер Седан. Он образовался в результате ядерного взрыва в 1962 году. Его глубина составляет 98 метров, диаметр – 390 метров. Наличие кратера побудило некоторых людей утверждать, что он образовался из-за падения НЛО.
Кратер Седан, который образовался в результате подземного ядерного взрыва / Фото Wikipedia
- В 2013 году власти США впервые официально признали существование Зоны 51. Это произошло благодаря историку Джеффри Ричельсону, который в 2005 году подал запрос на доступ к информации. Согласно Закону "О свободе информации" он получил документы, которые описывали частичную историю военного объекта.
- В Зоне 51 проходили испытания различных самолетов. Например, еще в 1955 году на территории базы начались испытания высотного самолета-разведчика Lockheed U-2. После U-2 на территории базы проходили испытания Lockheed A-12, Lockheed SR-71 Blackbird, Lockheed D-21, Lockheed F-117 Night Hawk, Aurora и, возможно, других самолетов.
Lockheed SR-71 Blackbird, который проходил тестирование в Зоне 51 / Фото Wikipedia
- В 1989 году Роберт Лазар дал анонимное интервью тележурналисту из Лас-Вегаса Джорджу Кнаппу. Мужчина рассказал Кнаппу, что работал в Зоне 51 над внеземными технологиями. Лазар рассказал, что власти восстанавливают корабль пришельцев, а сами инопланетяне активно исследуются ученым, а он, Лазар, видел соответствующие фотографии. Именно после этого интервью о Зоне 51 начались появляться теории заговора и другие неподтвержденные слухи.
- После интервью Роберта Лазара множество людей годами утверждали, что видели возле Зоны 51 НЛО, однако никаких подтверждений их словам не было.
- ЦРУ утверждало, что люди могли действительно видеть неопознанные летающие объекты. Однако это были не пришельцы, а секретные военные самолеты.
- Сотрудники Зоны 51 добираются до места работы на самолете. Этот воздушный транспорт не имеет опознавательных знаков и вылетает из закрытого терминала аэропорта Мак-Карран, Лас-Вегас. Для всех гражданских самолетов доступ в воздушное пространство вокруг Зоны 51 закрыто.
- Долгое время на военную базу нельзя было посмотреть на сервисе Google Maps, ведь фотографии специально искажались по требованию властей США. Но со временем ситуация изменилась и теперь базу ВВС США можно довольно детально рассмотреть.
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Чего мы не знаем о Зоне 51
- Мы не знаем, почему Зона 51 называется Зоной 51.
- Неизвестно, какие именно опыты проводят на таинственные военной базе.
- Также неизвестно, где именно расположены основные мощности базы. Существует теория, что все основные здания, ангары, испытательные стенды, центр управления и другие объекты расположены под землей.