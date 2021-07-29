Пришельцы Зоны 51 – что на самом деле известно о загадочной военной базе

Зона 51 – это военная база ВВС США, которая расположена на пересохшем озере Грум, что на юге штата Невада. Она подчиняется авиабазе Эдвардс, Калифорния. Из-за высокого уровня секретности, простые люди имеют ограниченную информацию об объекте. Но есть факты о Зоне 51, которые точно известны.

Зона 51, вероятно, породила больше теорий заговора, чем любой другой военный объект в мире. Создание новой расы людей, тестирование супероружия, эксперименты над пришельцами и взлетно-посадочная полоса НЛО – все эти мифы регулярно крутятся вокруг таинственного объекта. Самой популярной, конечно, является история об экспериментах над пришельцами. В 2019 году несколько тысяч человек даже пытались штурмовать военный объект. Так что на самом деле известно о загадочной Зоне 51?

Читайте по теме Штурм Зоны 51 в США: видео



Так Зона 51 выглядит из космоса / Скриншот с Google Maps

10 известных фактов о Зоне 51

Зона 51 – это, конечно, закрытый военный объект, который находится под круглосуточным наблюдением. Вход на территорию базы строго запрещен. Периметр объекта охраняется военными людьми, которые передвигаются на белых пикапах. Во время Второй мировой войны Зона 51 использовалась как полигон для воздушных стрельб. Неподалеку Зоны 51 есть кратер Седан. Он образовался в результате ядерного взрыва в 1962 году. Его глубина составляет 98 метров, диаметр – 390 метров. Наличие кратера побудило некоторых людей утверждать, что он образовался из-за падения НЛО.



Кратер Седан, который образовался в результате подземного ядерного взрыва / Фото Wikipedia

В 2013 году власти США впервые официально признали существование Зоны 51. Это произошло благодаря историку Джеффри Ричельсону, который в 2005 году подал запрос на доступ к информации. Согласно Закону "О свободе информации" он получил документы, которые описывали частичную историю военного объекта. В Зоне 51 проходили испытания различных самолетов. Например, еще в 1955 году на территории базы начались испытания высотного самолета-разведчика Lockheed U-2. После U-2 на территории базы проходили испытания Lockheed A-12, Lockheed SR-71 Blackbird, Lockheed D-21, Lockheed F-117 Night Hawk, Aurora и, возможно, других самолетов.



Lockheed SR-71 Blackbird, который проходил тестирование в Зоне 51 / Фото Wikipedia

В 1989 году Роберт Лазар дал анонимное интервью тележурналисту из Лас-Вегаса Джорджу Кнаппу. Мужчина рассказал Кнаппу, что работал в Зоне 51 над внеземными технологиями. Лазар рассказал, что власти восстанавливают корабль пришельцев, а сами инопланетяне активно исследуются ученым, а он, Лазар, видел соответствующие фотографии. Именно после этого интервью о Зоне 51 начались появляться теории заговора и другие неподтвержденные слухи. После интервью Роберта Лазара множество людей годами утверждали, что видели возле Зоны 51 НЛО, однако никаких подтверждений их словам не было. ЦРУ утверждало, что люди могли действительно видеть неопознанные летающие объекты. Однако это были не пришельцы, а секретные военные самолеты. Сотрудники Зоны 51 добираются до места работы на самолете. Этот воздушный транспорт не имеет опознавательных знаков и вылетает из закрытого терминала аэропорта Мак-Карран, Лас-Вегас. Для всех гражданских самолетов доступ в воздушное пространство вокруг Зоны 51 закрыто. Долгое время на военную базу нельзя было посмотреть на сервисе Google Maps, ведь фотографии специально искажались по требованию властей США. Но со временем ситуация изменилась и теперь базу ВВС США можно довольно детально рассмотреть.

К теме штурма базы Пользователи Facebook решили штурмовать Зону 51: веселые мемы

Чего мы не знаем о Зоне 51