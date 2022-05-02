Роскосмос предупредит всех партнеров о выходе из проекта за год до запланированной даты. Так требуют условия договора, который в свое время подписала Россия.

Ранее Россия снова пригрозила выйти из программы Международной космической станции

Что известно

Решение уже принято, мы не обязаны говорить о нем публично. Могу сказать только одно: согласно нашим обязательствам, мы за год предупредим наших партнеров об окончании работы на МКС,

– сказал Рогозин.

Политик, которому раньше рекомендовали искать работу в McDonald's, уточнил, что сроки работы России на МКС определяются правительством и президентом. В настоящее время они установлены до 2024 года.

"Эта работа будет во многом связана, прежде всего, не только с демонстрацией нашего отношения к происходящему в мире, но это еще и демонстрация нашей готовности к развертыванию российской орбитальной служебной станции, [...] которая будет Многофункциональная работа по ней уже идет, эскизный проект разрабатывается корпорацией "Энергия". Когда он будет представлен и защищен, после этого мы уже приступим к созданию этого "умного железа" и подготовке его запуска в космос, развертыванию станции", - добавил он.

Будет очень интересно наблюдать за тем, как Россия будет строить свою космическую станцию. Ведь западных технологий у нее уже нет, а впоследствии не будет и ресурсов и денег. Впрочем, вряд ли рашисты когда-нибудь признают свою неполноценность и неспособность вести нормальную работу без партнеров из США и Европы. Поэтому мы и дальше будем слышать заявления о планах строить, запускать, исследовать.