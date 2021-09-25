Змеи и скелеты: люди впервые достигли дна "Адского колодца"

В мире существует множество загадочных мест. Человек же имеет врожденную любознательность, поэтому большинство таких мест уже посетили. Но это не касалось "Адского колодца" в Йемене, куда никогда не спускались исследователи. Этого места боятся местные жители. И этот страх не помешал спелеологам, которые, вероятно, впервые в истории достигли дна таинственного места.

"Адский колодец" расположен в Йемене и имеет очень плохую репутацию среди местных. По поверью, огромная штольня служит местом заточения джиннов. Речь идет, конечно, не о напитке, а о духах с арабского фольклора. В Украине они больше известны благодаря "диснеевскому" "Алладину". И у местных не все так однозначно и джинны могут нести зло. Вонь, которая поднимается с бархута только подогревает предрассудки относительно "пекельности" пропасти.

Что такое "бархут"? Бархут – это в мусульманской мифологии колодец, в котором заточены души отступников и "неверных". Фактически – это своеобразный аналог ада. Сейчас понятие почти всегда ассоциируется с "Адским колодцем" в Йемене, который также называется Well of Barhout.

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Всем чертям назло: спуск на дно "Адского колодца"

Дыра в земле имеет диаметр около 30 метров. Глубина, как оказалось, достигает 112 метров.

Предрассудки касательно вонючего и загадочного места так укоренилось в головах йеменцев, что даже официальные лица страны поддались на них.

Мы пошли осмотреть этот район и вошли в колодец, глубина которого превышает 50 – 60 метров. Мы заметили странные вещи внутри. Мы также почувствовали что-то странное... Это загадочная ситуация,

– рассказывал руководитель управления геологической разведки и минеральных ресурсов мухафази Эль-Махра Салах Бабхейр.

И члены спелеологического общества Oman Cave Exploration Team оказались не такими суеверными. Они приехали из соседнего Омана, чтобы стать первыми в истории людьми, которые спустились на дно "тюрьмы джиннов".

Джиннов, как сообщается, они не нашли. Зато нашли змей, трупы животных и птиц. Именно эти остатки, которые раскладывались на дне геологического образования, вызывали, вероятно, вонь. Нашли на дне "колодца" и так называемые пещерные жемчужины.

Спелеологи взяли многочисленные образцы горных пород, мертвых животных, воды и почвы. Их тщательно изучат.

Пока точно неизвестно, как и когда образовался провал. В Йемене считают, что ему "миллионы лет".

Восемь участников экспедиции без проблем спустились и поднялись обратно, доказывая, что никакого зла там нет и это никакие ни ворота в ад.