Идею предложили ученые из американского Университета Джорджии. Они подобрали соответствующий вид рептилий – ужей.

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Что именно делают змеи

Ужи распространены в Японии, их нетрудно поймать, чтобы установить на них датчики и получить с них нужные данные.

Змеи всегда находятся в тесном контакте с почвой и водой, поэтому собирают радиоактивную пыль и грязь, которые затем можно снять с их кожи для исследования.

Они являются высшими хищниками в этом биоме, а потому поглощают других существ, накапливая нуклиды в своем организме.

Но самое важное – змеи неторопливые и перемещаются на небольшие расстояния, что упрощает выявление очагов загрязнения.



Датчик на теле змеи / Фото University of Georgia

В пробном исследовании участвовали девять змей. На них установили радиомаячки и модули GPS. В течение месяца было выявлено 1718 отдельных участков, нуждающихся в пристальном внимании. Как и ожидалось, змеи перемещались в среднем всего на 65 метров в день, поэтому точность измерения была высокой.