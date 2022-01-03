Зимой тепло, летом – холодно: ученые разработали новую кровлю для домов

Нечего и говорить, что лето становится все более жгучим, а зимы теплеют. И все же случаются и времена, когда несколько недель держат "трескучие" морозы. Поэтому ученые пытаются помочь людям с теплорегуляцией.

Летом припекает, а зимой холодит. Это, конечно, не такая и страшная проблема, если пользоваться утеплением, отоплением и кондиционерами. Но это все – не очень энергоэффективно. Поэтому инженеры Berkeley Lab решили сделать процесс терморегуляции как можно более практичным. Для этого они разработали "умный" материал, которым можно укрывать крышу. Летом он будет эффективно отражать солнечные лучи и не давать нагреваться дому, а зимой, наоборот, будет помогать сохранять тепло.

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Так происходит тестирование адаптивного терморегулирующего материала / Фото New Atlas

Подробнее о разработке

Новый материал получил название TARC (temperature-adaptive radiative coating). Разработать "умную" кровлю удалось, использовав так называемый диоксид ванадия (VO2) в том, что это соединение, достигая температуры 67 градусов по Цельсию, становится электропроводным, но в то же время не проводит тепло. Инженеры использовали это свойство.

Теперь у нас есть материал, который при повышении температуры начинает поглощать тепло и сразу же "отдавать" его в среду в виде инфракрасного излучения. Благодаря этому сам дом не будет нагреваться.

Но когда температура среды опускается ниже определенного предела, TARC становится "прозрачным" для тепла, поэтому Солнце практически насквозь будет "простреливать" материал лучами и отдавать тепло дому.

Изобретатели протестировали TARC и получили положительный результат:

Во время испытаний материал отбил 75% солнечных лучей и "отдал" в окружающее пространство 90% полученного излучения. Это все происходило при условии, что температура на улице была выше 30 градусов по Цельсию.

Когда температура опустилась до 15 градусов, TARC "отдавал" уже не 90, а 20% излучения.

Специалисты Berkeley Lab подсчитали, что используя их разработку, домовладельцы США смогут сэкономить не менее 10% своей прибыли, ведь будут платить меньше за коммунальные услуги.