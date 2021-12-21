Следует знать, что земная ось имеет определенный наклон оси вращения – это угол между этой осью и воображаемой линией, которая перпендикулярна к плоскости орбиты. Именно этот наклон и движение по орбите "обеспечивают" нам солнцестояние и равноденствие. Поэтому помните, что солнцестояние (летнее и зимнее) – это момент времени, когда Земля оказывается на такой точке орбиты, когда наклон земной оси максимален по направлению к Солнцу.

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Визуализация позиции Земли на орбите в моменты солнцестояний и равноденствий / Фото Wikipedia

Подробнее о зимнем солнцестоянии 21 декабря 2021 года

Если короче, то во время, например, зимнего солнцестояния Солнце поднимется на минимальную высоту над горизонтом, а ночь будет самой длинной в году. Соответственно, день будет самым коротким и в общем продлится около восьми часов.

Обратите внимание! Во время аналогичного летнего солнцестояния все наоборот – Солнце поднимется на максимальную высоту над горизонтом в году, а день будет самым длинным. Соответственно, ночь будет самой короткой в году.

После зимнего солнцестояния 21 декабря 2021 года Земля продолжит двигаться по орбите, как и миллиарды лет до этого, до так называемого весеннего равноденствия (их тоже бывает два в году: весеннее и осеннее) – тогда, как понятно из названия, длительность дня и ночи практически одинаковая.

Какое влияние на людей окажет зимнее солнцестояние

Никакой. Люди издавна поклонялись Солнцу, Луне и почти всему, что не могли понять. Однако следует помнить, что астрология – это прошлое, когда люди пытались непонятным вещам найти объяснение. Поэтому помните, что солнцестояние, равноденствие, "парад планет", и даже то, что с 22 декабря Солнце будет находиться в созвездии Козерога, – все это никак не влияет на человечество.