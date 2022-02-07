Жуткая находка в Перу: человеческие хребты и черепа, нанизанные на палочки

Иногда археологические находки бывают достаточно жуткими. К примеру, стало известно, что на территории Перу обнаружили позвонки и черепа древних людей, которые были буквально нанизаны на тростники.

Сообщается, что жуткая находка была сделана на территории Перу, в провинции Чинча. Ранее в этом регионе жили люди одноименной культуры – Чинча. Археологи исследовали здесь чулльпы, могилы, когда и было сделано открытие. Ученые считают, что своеобразные захоронения были совершены примерно в XV – XIX веках нашей эры.

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Некоторые из обнаруженных хребтов, нанизанных на тростники / Фото Cambridge

Подробнее о находке

Ученые давно обратили внимание на то, что в захоронениях в Андах скелетам иногда не хватает частей тела: например рук или черепов. Как правило, эти части, которые "забирали" у трупа, позже хоронили в другом месте. Открытие в регионе Чинча 192 позвоночников и черепов, которые нанизаны на палочки, ставит перед учеными новые задачи: для чего это было нужно?

Исследователи считают, что своеобразный ритуал был сделан через некоторое время после смерти человека: по крайней мере, само тело покойника успело разложиться перед тем, как части скелета использовали для ритуала. Кроме того, позвонки не всегда размещаются на палочке в анатомическом порядке.

Интересно, что на некоторых позвонках были обнаружены куколки насекомых – это может свидетельствовать о том, что кости долгое время находились под открытым небом.

На одном тростнике могло быть от 1 до 16 позвонков и череп.

Возраст покойников отличался: встречаются как дети, так и взрослые.

Исследования показывают, что остатки тел датируются 1450-1650 годами нашей эры. То есть эти ритуалы проводились во времена окончания царствования инков и начала господства европейцев.

Люди культуры Чинча доминировали в этом регионе примерно с 1000 до 1400 года нашей эры. Позже они были покорены Империей Инков.

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Зачем именно позвонки и черепа покойников нанизывали на тростники – точно неизвестно. Здесь также существует несколько вариантов:

Такая практика могла быть использована для облегчения транспортировки остатков умершего.

Это были трофеи или своеобразные символы власти.

Нанизывание костей на палочки – это деятельность мародеров.

Но вероятнее всего версия о том, что это был процесс перезахоронения. Поскольку множество могил было разграблено и уничтожено (для искоренения местных религиозных ритуалов) колонизаторами, местные жители, вероятно, таким образом "восстанавливали" умерших, чтобы заново их похоронить.