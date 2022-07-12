Anom, An0m или Anøm – в разных отчетах его называли по-разному – продвигали как платформу для зашифрованных коммуникаций, подобную Encrochat и Phantom Secure. Это средство связи получило огромную популярность среди преступников по всему миру. Сообщалось, что правоохранительным органам удалось распространить более 12 000 "защищенных" устройств в около 100 странах мира. Как уже понятно, в систему встроили специальную лазейку, позволяющую следить за всеми коммуникациями криминальных элементов.

Год назад о завершении сделки Trojan Shield (в некоторых ведомствах операция носила названия Greenlight и Ironside) отчитывались ФБР, Европол и спецслужбы нескольких стран мира. Она вызвала оживленное обсуждение в прессе и соцсетях. Детальнее об этой истории мы рассказывали в отдельном материале.

Интересно Защищенный мессенджер An0m оказался приложением ФБР: задержаны сотни преступников в 18 странах

Что выяснили журналисты

Сообщают, что источник, передавший журналистам материалы, пожелал остаться анонимным. Издание также решило не публиковать сам код, поскольку редакция признала, что он содержит информацию о работавших над приложением людях. Большинство из них не знали, что это секретный проект ФБР для наблюдения за организованной преступностью. Раскрытие личностей может подвергнуть их риску.

Для слежки Anom использовал специального "бота", который дублировал все переговоры преступников властям.

Для этого в коде мессенджера существовал специальный "призрачный" контакт, скрытый из списков контактов пользователей и работавший в фоновом режиме.

Фактически, когда приложение прокручивало список контактов пользователя и натыкалось на учетную запись бота, оно отфильтровывало его и удалило с поля зрения человека.

Отмечается, что идея таких "призрачных" контактов обсуждалась и ранее. К примеру, в статье, датированной 2018 годом, сотрудники британского разведывательного управления GCHQ, писали, что "провайдер способен незаметно и легко добавить сотрудника правоохранительных органов в групповой чат или звонок". Таким образом, беседа по-прежнему будет защищена сквозным шифрованием, но в ней появится еще один невидимый участник.

Также выяснилось, что Anom прикреплял информацию о местонахождении к любому сообщению, которое посылается упомянутому боту, а файл AndroidManifest.xml, показывающий, к каким разрешениям обращается приложение, включал разрешение ACCESS_FINE_LOCATION.

В целом большая часть кода самого мессенджера была скопирована из неназванного опенсорсного приложения для обмена сообщениями. В результате код Anom достаточно беспорядочен, пишут исследователи.