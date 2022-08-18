Apple определилась с датой презентации: когда покажут iPhone 14

Каждый год компания Apple представляет новое поколение смартфонов iPhone, а вместе с ними – операционную систему iOS и некоторые другие устройства. Традиционно это происходит в первой половине осени.

По неподтвержденным слухам модельный ряд iPhone 14 будет включать базовый iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max и новый iPhone 14 с большим экраном. В прошлом году компания наоборот выпустила модель Mini, провалившуюся в продажах, не понравившись пользователям. Теперь компания, вероятно, хочет поэкспериментировать с большим форматом.

Интересно В сети появились точные изображения флагманского смартфона iPhone 14 Pro

Дата презентации iPhone 14

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, презентации iPhone 14 следует ожидать 7 сентября .

. Продажи при этом якобы должны стартовать 14 сентября , однако вместе с тем есть данные, что работникам магазинов посоветовали готовиться к старту продаж 16 сентября .

, однако вместе с тем есть данные, что работникам магазинов посоветовали готовиться к старту продаж . Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Оно снова состоится в виде смонтированного заранее ролика, а не живой встречи на сцене с гостями. Компания уже записывает видеопрезентацию.

По слухам, во время мероприятия Apple также объявит об обновлении "умных" часов Apple Watch, включая новую защищенную модель высшего класса, и обновленный Apple Watch SE. Сообщается, что компания также работает над следующим поколением AirPods Pro, новым iPad начального уровня, который может потерять разъем для наушников, и многим другим.