Споры по поводу того, существует ли примитивная жизнь в атмосфере Венеры не прекращаются. Пока одни ученые отстаивают позицию "за жизнь", другие ищут альтернативные объяснения наличия соединений-маркеров жизни. Очевидно, что точку в этом вопросе можно будет поставить только прямыми доказательствами или опровержениями. Именно поэтому требуются образцы атмосферы Венеры.

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Частные исследовательские зонды летят к Венере

Венера довольно малоисследованная планета. Например, ее атмосфера содержит элемент, который поглощает около 50% ультрафиолетового излучения Солнца и ученые не уверены в его природе. Существуют и другие вещи и свидетельства того, что примитивная жизнь на Венере вполне возможна. Но точно узнать это можно только при непосредственном обнаружении этой жизни.

Данные, которые демонстрируют изменения в температуре и атмосферном давлении вместе с изменением высоты над поверхностью / Фото Phys

Поэтому исследователи из Breakthrough Initiatives нацелены на запуск зондов прямо в атмосферу "утренней звезды" в рамках миссии Venus Life Finder (VLF). Вероятно, первые такие аппараты будут "кубсатами" – небольшими, дешевыми и начиненными электроникой исследовательскими станциями.

Планируется, что первый аппарат, прибыв на Венеру, проверит, приведет ли его лазерный луч к свечению органических молекул – этим будет доказано (или опровергнуто) само их наличие в атмосфере планеты.

Следующий аппарат будет представлять собой продолжение миссии исследования, но в большем масштабе. Планируется использовать своеобразный воздушный шар, который позволил бы венерианскому аэростату оставаться "на плаву". Его цель будет заключаться в более тщательном исследовании атмосферы. Возможно, что подобных летучих исследователей запустят несколько.

Третья миссия будет еще более масштабной и будет использовать лучшие приборы для исследования.

Поэтапный подход к делу, который будет сопровождать увеличение финансирования и качества аппаратов, вероятно, позволит наконец ответить на вопрос: существует ли жизнь на Венере? Планируется, что первый зонд-кубсат отправится к "сестре Земли" уже в 2023 году. Следующий (или следующие) аппараты с надувными шарами – в 2026 году.