На Марсе нашли органику: объясняем означает ли это, что на Красной планете могла существовать жизнь

Похоже миссия марсохода Perseverance претерпела успех. В дельте древней марсианской реки, исследовавшей ровер, удалось обнаружить органические элементы, которые могут свидетельствовать, что на Марсе таки была жизнь.

Как сообщает 24 канал, NASA провело пресс-конференцию 15 сентября, на которую поделилось деталями по выявленным образцам органики на Марсе. Это великое открытие, которое может свидетельствовать о том, что на Марсе была жизнь, но не обязательно. Объясняем, почему это так.

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В последние несколько месяцев Perseverance исследовал остатки дельты древней реки внутри кратера Джезеро на Марсе, где миллиарды лет назад было большое озеро. Наличие этой дельты является одной из главных причин, почему NASA отправило марсоход размером с автомобиль к кратеру Джезеро, и похоже миссия оправдала свои ожидания.

Что нашли на Марсе

С начала июля Perseverance собрал четыре образца из дельтовидного образования. Все четыре были высверлены из пород, показывающих, что эта часть Марса, вероятно, могла содержать землеобразные организмы в древнем прошлом – и даже могла сохранять признаки такой микробной жизни.

Скалы, которые мы исследовали на дельте, имеют самую высокую концентрацию органического вещества, которую мы когда-либо находили во время миссии. И, конечно, органические молекулы являются строительными блоками жизни. Так что все это очень интересно, поскольку мы имеем горные породы, отложенные в пригодной для жизни среде в озере, которое несет в себе органические вещества,

– сказал научный сотрудник NASA Кен Фарли.

Одна из интересных зон, которую Perseverance недавно выучил – скала шириной 1 метр. Команда марсохода назвала ее хребтом Дикой кошки. По словам членов команды, "Дикая кошка" – это мелкозернистый грязевой камень, который, вероятно, образовался на дне древнего озера Джезеро.



Скала "Хребет Дикой кошки" где Perseverance обнаружил органические соединения / Фото NASA

Инструмент SHERLOC (сканирование подходящих для жизни сред с помощью комбинационного рассеяния и люминесценции для обнаружения органических и химических веществ) обнаружил, что порода наполнена органическими веществами, пространственно связанными с серосодержащими минералами – сульфатами.

Эта корреляция свидетельствует о том, что когда озеро испарялось, как сульфаты, так и органика откладывались, сохранялись и концентрировались в этой области. На Земле сульфатные отложения, как известно, сохраняют органику и могут содержать признаки жизни, называемые биосигнатурами.

Это делает эти образцы и этот набор наблюдений одними из самых интригующих, что мы сделали до сих пор в рамках миссии, и оправдывает то волнение, которое было у команды, когда мы приближались к фронту дельты.

– добавляет Сунанда Шарма из NASA JPL.

Это свидетельствует, что на Марсе существовала жизнь?

Не обязательно, но возможно. Научные сотрудники Фарли и Шарма отметили во время пресс-конференции, что эти марсианские соединения нельзя считать биосигнатурами . Дело в том, что органические вещества, как отмечают в NASA, могут быть созданы и размещены чисто в результате геологических процессов, а данные, собранные марсоходом, пока не дают нам достаточно информации о сценарии происхождения, чтобы сделать однозначные выводы.

Действительно, команде миссии будет очень трудно сделать однозначные выводы, используя только инструменты наблюдения марсохода. Фарли подтвердил это и добавил, что задача действительно сложная, и бремя доказательств, которому должно соответствовать заявленное выявление инопланетной жизни, очень высока.

Что же будет дальше?

Если все пойдет по плану, образцы, собираемые Perseverance, будут возвращены на Землю уже в 2033 году совместной миссией NASA и Европейского космического агентства (ESA). Как только образцы будут здесь, ученые со всего мира смогут тщательно изучить их с помощью разнообразных инструментов, многие из которых гораздо больше и сложнее, чем те, которые можно втиснуть на марсоход.

Perseverance несет 43 пробирки для образцов, 15 из которых уже заполнены, запечатаны и ждут отправки на Землю. Двенадцать содержат пробуренные керны горных пород, одна – образец атмосферы (результат первой в истории попытки Perseverance взять образец пошедшей не по плану породы) и две – "пробирки-свидетели" – контрольные образцы, которые помогут определить, какие материалы в марсианских образцах, если таковые имеются, они могут быть загрязнителями с Земли.

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План возвращения образцов предполагает использование предоставленного ESA орбитального аппарата возвращения на Землю (ERO) и построенного NASA посадочного модуля, которые планируется запустить на Марс в конце 2027 года и начале 2028 года соответственно. Perseverance подъедет к спусковому аппарату и передаст свои образцы, которые будут запущены с поверхности Марса на борту ракеты, которую будет нести спусковой аппарат. На орбите Марса ERO захватит эталоны и доставит их обратно на Землю.